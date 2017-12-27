США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

В возглавляемой США коалиции заявили о том, что не станут проводить операции в районах Сирии, подконтрольных действующему главе государства Башару Асаду.

Об этом в среду сообщает РИА Новости. Кроме того, отмечается, что коалиция во главе с Соединенными Штатам собирается продолжать деятельность по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента с сирийской территории в связи с завершением операции против террористов. При этом российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе останутся в стране после вывода войск. Планируется, что они не только продолжат функционировать, но и будут улучшать свои качества и возможности.