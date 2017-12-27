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Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

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 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
20:12   27 Декабря 2017
Весь мир
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Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников, опубликованные в среду.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поздравила весь личный состав и ветеранов МЧС с Днем спасателя. Она отметила, что спасатели обладают такими качествами, как человеколюбие и самоотверженность, и подчеркнула, что они являются героями, всегда готовыми прийти на помощь.

 

 

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на Госсовете рассмотрели вопрос инвестиционной активности.

 

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал, что 27 декабря в «Водоканале» прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве Петербурга:

 

 

Министр культуры России Владимир Мединский затронул тему памятников деревянного зодчества. Он отметил, что они требуют эффективной системы сохранения, использования и включения в культурный оборот. Также министр анонсировал сроки совещания по этой теме.

 

 

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на пост главы политического департамента МИД Украины Алексея Макеева, который сообщил, что взял на работу кота в качестве посла. Он объяснил, что «новый сотрудник» будет защищать страну от «русокрыс» и выводить украинское молоко на мировые рынки. Захарова написала, что кот, продающий молоко на мировых рынках, отлично характеризует положение дел на Украине. Также она прикрепила видео, где кот испугался крысы и с позором убегает от нее:

Российское оборонное ведомство сообщило, что на фрегате «Адмирал Макаров» проекта 1135.6 подняли Военно-Морской Андреевский Флаг.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об освобождении двух врачей, граждан республики Беларусь, которых удерживали в Ливии.

 

 

Автор: Ольга Шпакова
#захарова #кадыров #минобороны #соцсети #чиновники #политики #албин
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