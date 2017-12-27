Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) выпустили несколько ракет по авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» в Сирии.

Боевики из провинции Идлиб запустили несколько ракет по российской военной базе в Латакии. Сообщается, что при обстреле использовались реактивные системы залпового огня. Угрозу выявили российские силы противовоздушной обороны, после чего были задействованы системы ПВО «Панцирь-С1». Ракеты перехватили в воздухе близ населенного пункта Джабель. Ни одна из ракет не сумела достичь базы РФ.

Сейчас военная авиация патрулирует район запуска ракет. Если в ходе операции удастся обнаружить боевиков, они будут уничтожены.