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Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

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19:21   27 Декабря 2017
Россия
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Жириновский верит, что либералы победят и Китай

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

Главный либерал-демократ страны рассказал ИА «Политика Сегодня» о взаимосвязи между развитием экономики и уровнем свободы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов рассказал о будущем либеральном устройстве миропорядка. Политик уверен, что взоры подрастающего поколение будут устремлены на Запад, а не на Восток.

«Мир не пойдет китайским путем, будущее за либерализмом. Молодежь будет смотреть на этот опыт, а не на китайский», - заявил Жириновский. 

В комментарии ИА «Политика Сегодня» Владимир Вольфович объяснил, что в России об общественно-политическом движении, ставящим во главу угла незыблемость прав и индивидуальных свобод человека, сложилось неверное представление.

«Либерализм - это иностранное слово, и многие его просто не понимают. На самом деле оно просто означает свободу. Свободные страны, как показывает история, всегда выигрывают у жестких, идеологизированных режимов», - говорит он.

Жириновский верит, что либералы победят и Китай

Жириновский рассказал, что либерализм - это свобода прессы, свободные выборы, регулярная сменяемость власти и многоукладность в экономике. Проиллюстрировал эффективность такой модели опытом Западной Европы и США, экономика которых занимает недюжинную долю в мировом рынке. Признает успешной политик и смешанную систему китайского управления:

«Даже китайский рывок во многом связан именно с внедрением элементов либерализма. Они совместили однопартийный режим, но ввели регулярную сменяемость руководства  - каждые 10 лет. Они сохранили дешевый труд, но создали капиталистическую экономику».

Для лидера ЛДПР взаимосвязь между уровнем свобод и развитием экономики очевидна.

«Где больше свобод - люди лучше мотивированы создавать бизнес, зарабатывать деньги и вкладывать их в дело, в себя и, опосредованно в свою страну. Свобода воспитывает ответственность», - заключил Жириновский.

Символы западного мира в Китае пока приживаются с трудом. В канун Рождества в сети появляются ролики, на которых местные охранители традиций избивают установленные в торговых центрах фигуры Санта-Клаусов.

 

Автор: Марк Григорьев
#россия #жириновский #лдпр #китай #либерализм
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