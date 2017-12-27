Жириновский верит, что либералы победят и Китай

Главный либерал-демократ страны рассказал ИА «Политика Сегодня» о взаимосвязи между развитием экономики и уровнем свободы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета по развитию инвестиционной привлекательности регионов рассказал о будущем либеральном устройстве миропорядка. Политик уверен, что взоры подрастающего поколение будут устремлены на Запад, а не на Восток.

«Мир не пойдет китайским путем, будущее за либерализмом. Молодежь будет смотреть на этот опыт, а не на китайский», - заявил Жириновский.

В комментарии ИА «Политика Сегодня» Владимир Вольфович объяснил, что в России об общественно-политическом движении, ставящим во главу угла незыблемость прав и индивидуальных свобод человека, сложилось неверное представление.

«Либерализм - это иностранное слово, и многие его просто не понимают. На самом деле оно просто означает свободу. Свободные страны, как показывает история, всегда выигрывают у жестких, идеологизированных режимов», - говорит он.

Жириновский рассказал, что либерализм - это свобода прессы, свободные выборы, регулярная сменяемость власти и многоукладность в экономике. Проиллюстрировал эффективность такой модели опытом Западной Европы и США, экономика которых занимает недюжинную долю в мировом рынке. Признает успешной политик и смешанную систему китайского управления:

«Даже китайский рывок во многом связан именно с внедрением элементов либерализма. Они совместили однопартийный режим, но ввели регулярную сменяемость руководства - каждые 10 лет. Они сохранили дешевый труд, но создали капиталистическую экономику».

Для лидера ЛДПР взаимосвязь между уровнем свобод и развитием экономики очевидна.

«Где больше свобод - люди лучше мотивированы создавать бизнес, зарабатывать деньги и вкладывать их в дело, в себя и, опосредованно в свою страну. Свобода воспитывает ответственность», - заключил Жириновский.

Символы западного мира в Китае пока приживаются с трудом. В канун Рождества в сети появляются ролики, на которых местные охранители традиций избивают установленные в торговых центрах фигуры Санта-Клаусов.