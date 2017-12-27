Бывшие активы украинского олигарха Коломойского в Крыму выставят на аукцион

Крымский парламент согласовал продажу на открытом аукционе ряд национализированных объектов, принадлежавших ранее структурам украинского олигарха Игоря Коломойского.

Соответствующее решение принято в среду в ходе очередной сессии парламента Крыма. Речь идет об автозаправочной станции в Симферопольском районе, расположенной на трассе Симферополь-Николаевка, рекреационном комплексе «Наутилус» в Гурзуфе и гостинице «Крым» в Ялте.

Продажа объектов на торгах позволит нарастить поступления в бюджет республики, часть денег будет направлена на выплату компенсаций обманутым вкладчикам. Напомним, после вхождения Крыма в состав Российской Федерации украинские банки отказались возвращать жителям полуострова их вклады.