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Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
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18:43   27 Декабря 2017
Россия
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В Калининградскую область за десять лет переехали более 40 тысяч человек

В Калининградскую область за десять лет переехали более 40 тысяч человек

В текущем году большая часть участников программы переселения соотечественников, выбравших Калининградскую область, прибыли из Казахстана.

Они составили 72% от общего числа в 4,25 тысячи человек. Пресс-служба правительства Калининградской области сообщила, что более 75% из прибывших – моложе 40 лет. В числе стран происхождения переселенцев за Казахстаном идут Украина, Киргизия и Узбекистан. Об этом пишет ИА «Русский Запад».

Также сообщается, что в период с 2013 по 2017 годы в регион прибыли четыре доктора наук со званием профессор и 15 кандидатов наук. В пресс-службе отметили, что программа успешно реализуется в Калининградской области в течение последних 10-и лет. Общее число переселенцев приближается к 41 тысяче. Правительство Калининградской области подготовило проект новой программы содействия переселению соотечественников на 2018-2020 годы. Документ предан в Кабмин РФ для утверждения.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #казахстан #общество #калининградская область #переселение
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