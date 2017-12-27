Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, который начался на Украине, продолжится.

Как рассказал лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук, сторонам необходим второй этап, чтобы полностью реализовать принцип «всех на всех». Об этом он заявил в эфире Первого канала.

В среду на Украине прошел обмен пленными сначала между Киевом и ЛНР, однако вскоре к обмену присоединилась и ДНР. Согласно последним данным, ЛНР передала Киеву 16 человек, получив 73 (двое человек отказались возвращаться). Донецк позже передал Киеву 58 человек, а получил 165 человек. В результате ЛНР и ДНР передали всех 74 пленных, как было и обещано. Киев передал 238 человек, однако изначально заявлял о 306.