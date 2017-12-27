В Ленинградской области заработал единый «аварийный» номер 112

Номер телефона заработал 26 декабря.

В Ленинградской области Министерство связи и массовых коммуникаций России открыло единый «аварийный» номер 112. Этот номер актуален для использования всеми операторами связи, указывает пресс-служба регионального правительства. Об этом пишет петербургское интернет-издание «Interessant».

В сентябре текущего года проходила тестовая эксплуатация системы в зоне двух операторов связи, а начиная с 26 декабря номер 112 официально заработал во всей Ленобласти для всех операторов. Для обслуживания номера были созданы соответствующие рабочие места в 60 диспетчерских службах, которые оснащены компьютерной техникой с единым программным обеспечением.