В автосервисе на юге Москвы вспыхнул крупный пожар

На юге Москвы в среду вспыхнул крупный пожар.

ЧП произошло в Нагорном проезде на территории автосервиса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев произошедшего. Отмечается, что пламя распространилось на большой территории. Из эпицентра возгорания доносятся звуки хлопков.

Движение по проезду в настоящее время в обе стороны парализовано. Информации о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало. Причины произошедшего сейчас выясняются.