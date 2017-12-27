Петровка, 38 ждет экс-директора «Меньшевика», но розыск не снят

ГУ МВД по Москве опровергло сообщения о задержании стрелка с фабрики «Меньшевик» Ильи Аверьянова, который подозревается в убийстве охранника предприятия.

Тем временем, источник ИА «Политика Сегодня» сообщил, что на Петровке, 38 ждут задержанного, однако розыск не отменен.

Инцидент на фабрике произошел утром 27 декабря. По предварительным данным, Аверьянов открыл стрельбуиз ружья, забаррикадировавшись в здании фабрики.Сотрудник охраны получил ранения, в результате которых скончался на месте.

Ранее пресс-секретарь ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщал, что злоумышленник скрылся с территории фабрики до того, как на место прибыли спецназ и правоохранители. Для его задержания объявлены план «Сирена» и план «Перехват».