Опубликован рейтинг самых продаваемых в России книг

Журнал Forbes обнародовал список наиболее продаваемых в РФ книг.

Книга Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой» пользовалась среди россиян наибольшим спросом в 2017 году. За это время в стране было продано 81 100 экземпляров детектива.

На второй строчке списка оказался роман Дины Рубиной «Бабий Ветер, проданный в 75 650 экземплярах в уходящем году. Третье место досталось книге «Где живет счастье» английской романистки Джоджо Мойес, которую продали в 61 000 экземплярах.

Также в рейтинг вошли «Цена вопроса» Александры Марининой, «В тихом омуте» Пола Хокинса, «IPhuck 10» Виктора Пелевина и «Тобол Много званых» Алексея Иванова. Кроме того, журнал отмечает рост интереса россиян к знаменитому роману-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.