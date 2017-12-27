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Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

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17:58   27 Декабря 2017
Россия
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Опубликован рейтинг самых продаваемых в России книг

Опубликован рейтинг самых продаваемых в России книг

Журнал Forbes обнародовал список наиболее продаваемых в РФ книг.

Книга Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой» пользовалась среди россиян наибольшим спросом в 2017 году. За это время в стране было продано 81 100 экземпляров детектива.

На второй строчке списка оказался роман Дины Рубиной «Бабий Ветер, проданный в 75 650 экземплярах в уходящем году. Третье место досталось книге «Где живет счастье» английской романистки Джоджо Мойес, которую продали в 61 000 экземплярах.

Также в рейтинг вошли «Цена вопроса» Александры Марининой, «В тихом омуте» Пола Хокинса, «IPhuck 10» Виктора Пелевина и «Тобол Много званых» Алексея Иванова. Кроме того, журнал отмечает рост интереса россиян к знаменитому роману-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

Автор: Алла Ларионова
#россия #рейтинг #общество #литература
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