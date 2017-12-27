На шесть больше: Рогозин назвал количество произведенных за год боевых самолетов

В 2017 году предприятия ОПК произвели 139 боевых самолетов и 214 вертолётов.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в эфире канала «Россия 24». По его словам, в 2016 году самолетов было на шесть меньше, а вертолетов - на 24 меньше.

Вице-премьер отметил, что, несмотря на санкции, российские предприятия оборонно-промышленного комплекса удерживают очень высокие показатели выполнения гособоронзаказа. По итогам 2017 года он составит 97-98%, что соответствует уровню прошлого года, сказал Рогозин.