СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) передала Киеву 58 человек в рамках договоренности об обмене пленными в Донбассе.

В ДНР возвращаются 165 человек, проинформировали на украинском сайте «Громадское». Как сообщается, второй этап обмена протекает на территории Донецкой Народной Республики близ Горловки. Как передает корреспондент украинского СМИ, ДНР передала 58 человек, а Украина, вместо анонсированных 207, отдала 165 пленных. Как заявила украинская сторона, остальные якобы не захотели вернуться в Донбасс. Украинский лидер Петр Порошенко по телефону поздравил первых освобожденных из плена граждан.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенные республики вернулись 237 пленных, которых удерживали на территории Украины.