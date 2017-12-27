Путин в Кремле вручит награды военным, участвовавшим в операции в Сирии

Президент России Владимир Путин в четверг в Кремле встретится с российскими военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в Сирии.

Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля. Отмечается, что во время встречи, которая должна пройти в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, глава РФ вручит государственные награды Российской Федерации военнослужащим, отличившихся при выполнении специальных задач в Сирии. На торжественное мероприятие в Кремль приглашены свыше 600 солдат и офицеров всех видов войск Вооруженных сил страны.

Напомним, ранее президент России отдал приказ об окончании военной операции в Сирийской Арабской Республики, распорядившись о возвращении российских военнослужащих в РФ.