Украина передала Донбассу 237 пленных вместо заявленных 306

В самопровозглашенные республики Донбасса вернулись 237 пленных, удерживаемых на территории Украины.

Об этом в эфире Первого канала сообщил представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук.

Самый масштабный за последнее время обмен военнопленными состоялся сегодня, 27 декабря. Киев должен был передать 306 человек. Как пояснил Медведчук, 40 человек были ранее освобождены, и 29 отказались от обмена.

По данным Медведчука, Луганской народной республике передали 73 человека. Украинские СМИ сообщают, что ДНР передала 58 украинцев, а в самопровозглашенную республику возвращаются 165 человек.