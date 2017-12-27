Мы в соц.сетях:
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
17:33   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
1063

Украина передала Донбассу 237 пленных вместо заявленных 306

Украина передала Донбассу 237 пленных вместо заявленных 306

В самопровозглашенные республики Донбасса вернулись 237 пленных, удерживаемых на территории Украины.

Об этом в эфире Первого канала сообщил представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук.

Самый масштабный за последнее время обмен военнопленными состоялся сегодня, 27 декабря. Киев должен был передать 306 человек. Как пояснил Медведчук, 40 человек были ранее освобождены, и 29 отказались от обмена.

По данным Медведчука, Луганской народной республике передали 73 человека. Украинские СМИ сообщают, что ДНР передала 58 украинцев, а в самопровозглашенную республику возвращаются 165 человек. 

Автор: Мария Владимирова
#украина #днр #лнр #общество #виктор медведчук #обмен пленными
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия
Жириновский верит, что либералы победят и Китай
Главный либерал-демократ страны рассказал ИА «Политика Сегодня» о взаимосвязи между развитием экономики и уровнем свободы.
19:21   27 Декабря 2017
1040
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
77
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
60
Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ Ближнее зарубежье

Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ

15:39   27 Декабря 2017
245
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда