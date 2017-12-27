Тысяча долларов за одно слово. Telegraph подсчитал заработок самых популярных писателей мира

За одно только словосочетание «Гарри Поттер», британская писательница Джоан К. Роулинг в этом году заработала свыше 1,9 тысячи долларов.

В 2017 году вышла новая книга автора — «Гарри Поттер и проклятое дитя». Пьеса принесла Роулинг 95 миллионов долларов. Значит, за одно слово ей заплатили 957,66 долларов, пишет Telegragh.

Внимания издания также удостоился американец Джефф Кинней и его «Дневник слабака». В этом году автор написал очередную часть «Дневника» — «Бегство». За одно слово в этой книге он заработал 302,42 доллара.

В тройку самых высокооплачиваемых писателей также попал автор детективов об Алексе Кроссе Джеймс Паттерсон. Его слово оценили в 278, 41 долларов.

Больше сотни долларов за слово (144 доллара) в этом году получил Дэн Браун с детективом «Происхождение». Книга появилась только в октябре, но уже принесла автору 20 миллионов долларов.

Пятерку лидеров замкнул «король ужасов» Стивен Кинг со «Спящими красавицами». Произведение принесло автору 15 миллионов долларов, а за одно слово Кинг получил 67,20 долларов.