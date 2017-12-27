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Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

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 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

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17:35   27 Декабря 2017
Весь мир
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Тысяча долларов за одно слово. Telegraph подсчитал заработок самых популярных писателей мира

Тысяча долларов за одно слово. Telegraph подсчитал заработок самых популярных писателей мира

За одно только словосочетание «Гарри Поттер», британская писательница Джоан К. Роулинг в этом году заработала свыше 1,9 тысячи долларов.

В 2017 году вышла новая книга автора — «Гарри Поттер и проклятое дитя». Пьеса принесла Роулинг 95 миллионов долларов. Значит, за одно слово ей заплатили 957,66 долларов, пишет Telegragh.

Внимания издания также удостоился американец Джефф Кинней и его «Дневник слабака». В этом году автор написал очередную часть «Дневника» — «Бегство». За одно слово в этой книге он заработал 302,42 доллара.

В тройку самых высокооплачиваемых писателей также попал автор детективов об Алексе Кроссе Джеймс Паттерсон. Его слово оценили в 278, 41 долларов.

Тысяча долларов за одно слово. Telegraph подсчитал заработок самых популярных писателей мира

Больше сотни долларов за слово (144 доллара) в этом году получил Дэн Браун с детективом «Происхождение». Книга появилась только в октябре, но уже принесла автору 20 миллионов долларов.

Пятерку лидеров замкнул «король ужасов» Стивен Кинг со «Спящими красавицами». Произведение принесло автору 15 миллионов долларов, а за одно слово Кинг получил 67,20 долларов.

 

Автор: Юлия Халус
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