Анкара не намерена сотрудничать с Асадом в Сирии, заявил Эрдоган

Турция не намерена сотрудничать с сирийским президентом Башаром Асадом в САР.

Об этом заявил в эфире телеканала «А хабер» во время визита в Тунис турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«С Асадом невозможно сотрудничать в Сирии», — заявил он журналистам.

В конце ноября текущего года Эрдоган сообщил о том, что Анкара не поддерживает связи с сирийским руководством, но при этом открыта для возможных политических контактов. На сегодняшний день Турция является одним из государств-гарантов по урегулированию обстановки в САР. В минувшее воскресенье Эрдоган рассказал, что РФ и Турция объединят усилия для эвакуации порядка 500 мирных жителей из района Восточной Гуты к северо-востоку от Дамаска.