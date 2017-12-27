МИД прокомментировал доклад Агентства ЕС о положении русскоязычных в Прибалтике

В МИД допустили, что статистические выкладки могут подгоняться под желаемые результаты.

Российская сторона считает циничным доклад Агентства Евросоюза по основным правам человека (АОПЧ) о проблеме меньшинств и дискриминации в ЕС. В документе игнорируются проблемы русскоязычного населения в Прибалтике, заявил глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека Анатолий Викторов.

В докладе попытались проанализировать положение этнических меньшинств и мигрантов в странах-членах ЕС. В качестве целевых групп выбрали выходцев из Северной и Экваториальной Африки, Южной Азии и Турции, цыган, а также представителей русскоязычного меньшинства в Латвии, Литве и Эстонии. Исследование строилось на опросе респондентов о проявлениях дискриминации по отношению к ним.

Викторов подчеркнул, что авторы документа сравняли прибывающих мигрантов и представителей русскоязычного меньшинства, проигноровав их различия в правовом статусе. Дипломат отметил, что в докладе указывается, что на фоне проблем, которые возникают у цыган и мигрантов, положение русскоязычного меньшинства в Прибалтике является практически привилегированным, хотя это не так.

МИД РФ призывает руководство АОПЧ и Евросоюза проводить более объективные исследования и уделять внимание проблемам в области прав человека.