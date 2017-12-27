Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

В экономическом комитете Госдумы мнения об успехах страны разделились.

Вопреки оптимистичным прогнозам Минэкономразвития, прирост ВВП России к концу 2017 года замедлился до 1,8%, следует из оценки Росстата. Министр Максим Орешкин, в отличие от своего предшественника Алексея Улюкаева, не склонен искать очередное дно в российской экономике. В октябре глава ведомства ожидал, что ВВП вырастет на 2,2%, а глава правительства Дмитрий Медведев утверждал, что по итогам 2017-го прирост будет не менее 2%. Львиную долю доходов федерального бюджета по-прежнему составляют доходы нефтегазового сектора. Впрочем, на встрече с правительством президент Владимир Путин отметил снижение зависимости российской экономики от цен на нефть, а также внешних шоков и воздействий.

Глава Минфина Антон Силуанов 27 декабря сообщил журналистам о позитивной динамике пополнения российской казны. Его ведомство ожидает, что к концу года государство заработает 14,99 триллионов рублей (16,3% ВВП). Это на 1,5 триллиона рублей выше, чем планировали в первой редакции бюджета на текущий год. Около трети прироста доходов объясняется выручкой от импорта энергоресурсов.

Что касается не нефтяного сектора, то здесь, по данным Росстата, страна набирает обороты за счет нескольких развивающихся видов экономической деятельности. Такими драйверами аналитики называют розничную и оптовую торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов, добычу полезных ископаемых и деятельность в области информации и связи. По сравнению с прошлым годом перечисленные направления выросли в среднем на 4,5%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина прочит к концу года уровень инфляции не выше 3%, однако ожидает повышения до 4% в начале следующего года. По итогам 2016 года все товары и услуги в стране подорожали на 5,4%, однако за год рубль заметно укрепился по отношению к доллару. 26 декабря 2016 года единица американской валюты торговалась по 60,58 рублей. Сегодня за доллар предлагают 57,45 рублей.

В начале октября рекрутинговая компания HeadHunter опубликовала данные исследования, в котором приводятся выводы о том, что рост зарплат россиян на конец сентября составлял 3%. Быстрее всех доходы росли у специалистов в отрасли электроники, приборостроения, компьютерной техники, сфере товаров народного потребления, IT, а также СМИ и рекламы.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг в комментарии ИА «Политика Сегодня» отметил, что на позитивной ноте год заканчивают финансовый и сырьевой сектора.

«Цены на нефть сейчас 66 долларов за баррель при том, что в бюджете момент отсечения – 40 долларов. Это почти на две трети заложенной в бюджет цены. Ключевая ставка на конец года – 7,75%. Если из нее вычесть инфляцию 2,5%, то это больше 5% получается. Если учесть, что произошло укрепление рубля более, чем на 15%, то получается, что по отношению к доллару плата заемщиков в России составляет в годовом исчислении более 20%. Посмотрите, какая маржа у банков. Они заработали огромные деньги», - говорит депутат.

Коммунисты успехов в российской экономике не видят. Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев считает, что год прошел зря и убежден, что светлое будущее не станет ближе и 2018-ом, если конечно экономблок правительства не сменится. Текущий аппарат собеседник агентства признает неспособным на эффективные реформы.