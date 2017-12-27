Порошенко поприветствовал первых освобожденных из плена украинцев

Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил первых освобожденных из плена граждан.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко в своем Facebook сообщил, что президент по телефону пообщался с Владиславом Овчаренко, которого удерживали в самопровозглашенной Луганской народной республике. Цеголко подчеркнул, что Порошенко лично контролирует обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом.

27 декабря состоялся самый масштабный обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Киев передал 306 человек, ДНР и ЛНР - 74 пленных. Процедура обмена между Киевом и ЛНР проходила на нейтральной территории между населенным пунктом Майорск и Горловкой, между Киевом и ДНР - в Горловке.<