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 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

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17:15   27 Декабря 2017
Россия
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Рогозин подтвердил, что «Союз» не вынесла на орбиту спутники из-за неверных настроек

Рогозин подтвердил, что «Союз» не вынесла на орбиту спутники из-за неверных настроек

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что запущенная в конце ноября ракета «Союз» не смогла вывести на орбиту 19 спутников, потому что была настроена на запуск с космодрома Байконур.

«Настройки (ракеты  — прим.ред.) действительно были под Байконур: не посчитали азимут», – сообщил он в ходе интервью телеканалу «Россия-24»

Напомним, 28 ноября 2017 года в 08:41 по московскому времени состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, который в результате оказался неудачным: согласно данным «Роскосмоса», запущенные на ракете 19 спутников не вышли на целевую орбиту.

Автор: Алла Ларионова
#рогозин #союз #спутники
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