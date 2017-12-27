Рогозин подтвердил, что «Союз» не вынесла на орбиту спутники из-за неверных настроек

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин подтвердил информацию о том, что запущенная в конце ноября ракета «Союз» не смогла вывести на орбиту 19 спутников, потому что была настроена на запуск с космодрома Байконур.

«Настройки (ракеты — прим.ред.) действительно были под Байконур: не посчитали азимут», – сообщил он в ходе интервью телеканалу «Россия-24»

Напомним, 28 ноября 2017 года в 08:41 по московскому времени состоялся пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, который в результате оказался неудачным: согласно данным «Роскосмоса», запущенные на ракете 19 спутников не вышли на целевую орбиту.