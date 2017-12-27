Мы в соц.сетях:
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
16:53   27 Декабря 2017
Россия
46

Путин призвал поддержать «шикарный» результат работы аграриев

Путин призвал поддержать «шикарный» результат работы аграриев

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать различные инструменты поддержки сельского хозяйства, чтобы «результат их блестящей работы» не обернулся для них экономическими трудностями.

Об этом глава государства заявил на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах. 

Путин отметил, что в нынешнем году «шикарный урожай». Но рекордные показатели негативно сказались на цене на зерно. Президент заявил, что пришло время использовать другие меры поддержки, а не только интервенции.   

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что практически готово постановление о льготах по железнодорожным тарифам для перевозки зерна на экспорт. По данным Минсельхоза, РЖД  в будущем году могут получить 2,99 млрд рублей субсидий на перевозку 3,2 миллиона тонн зерна из 13 российских регионов. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #экономика #сельское хозяйство #пшеница #аграрии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия
Жириновский верит, что либералы победят и Китай
Главный либерал-демократ страны рассказал ИА «Политика Сегодня» о взаимосвязи между развитием экономики и уровнем свободы.
19:21   27 Декабря 2017
1040
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
79
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
61
Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ Ближнее зарубежье

Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ

15:39   27 Декабря 2017
245
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда