Путин призвал поддержать «шикарный» результат работы аграриев

Президент РФ Владимир Путин призвал использовать различные инструменты поддержки сельского хозяйства, чтобы «результат их блестящей работы» не обернулся для них экономическими трудностями.

Об этом глава государства заявил на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

Путин отметил, что в нынешнем году «шикарный урожай». Но рекордные показатели негативно сказались на цене на зерно. Президент заявил, что пришло время использовать другие меры поддержки, а не только интервенции.

Ранее вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что практически готово постановление о льготах по железнодорожным тарифам для перевозки зерна на экспорт. По данным Минсельхоза, РЖД в будущем году могут получить 2,99 млрд рублей субсидий на перевозку 3,2 миллиона тонн зерна из 13 российских регионов.