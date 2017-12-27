Facebook объяснил, почему заблокировал аккаунты Кадырова

Представители соцсети подтвердили блокировку его страниц и объяснили ее санкциями Вашингтона, введенными в отношении Кадырова.

В связи с этим Facebook был обязан деактивировать аккаунты этого лица, пишут «Ведомости».

Персональные страницы Кадырова в Fаcebook и соцсети Instagram стали недоступны 23 декабря. Кадыров прокомментировал ситуацию в личном Telegram-канале, заявив, что в ситуации виновны американские власти. Он подчеркнул, что не намерен добиваться восстановления аккаунтов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заметил, что аккаунты Кадырова заблокировали после того, как главу Чеченской Республики внесли в «список Магнитского».

Накануне сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить причину блокировки аккаунтов Кадырова в Facebook и Instagram.