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Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

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17:58   27 Декабря 2017
Россия
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Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

Еще пять лет назад только 52% россиян хорошо относились к военным. Теперь уровень поддержки - 88%.

Больше половины россиян (68%) были бы довольны, если их родственники стали военнослужащими. 88% населения РФ положительно оценивают деятельность российских вооруженных сил. При этом еще пять лет назад уровень одобрения армии в обществе составлял лишь 52%. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

В Госдуме желание россиян иметь родственников-военных считают естественным. 

«Военный, особенно офицер - это достоинство, обязательность и самоуважение, - в комментарии ИА «Политика Сегодня» рассказал депутат Госдумы России Михаил Щапов - Прекрасный пример для детей и надежный товарищ». 

А я люблю военных, красивых, здоровенных: россияне стали лучше относиться к людям в форме

Тенденцию к росту престижа военных депутат объясняет эффектом низкой базы. В девяностые годы государство поставило офицеров в невыносимые условия. Многие не выдержали, скатились в пьянство, кто-то занялся коммерцией, кто-то ушел в криминал. Все это сказалось на отношении россиян как к службе в армии, так и самим вооруженным силам.

«Последние десять лет ситуация стала меняться и уважение возвращается, - указал он. - Немалую роль в этом сыграли такие эффективные и эффектные военные операции как появление «вежливых людей» в Крыму и операция в Сирии. Можно только порадоваться за наших сотрудников вооруженных сил и органов государственной безопасности». 

Автор: Зиновий Бедакин
#россия #военные #вциом #общество #депутат #люди #отношение
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