Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

Еще пять лет назад только 52% россиян хорошо относились к военным. Теперь уровень поддержки - 88%.

Больше половины россиян (68%) были бы довольны, если их родственники стали военнослужащими. 88% населения РФ положительно оценивают деятельность российских вооруженных сил. При этом еще пять лет назад уровень одобрения армии в обществе составлял лишь 52%. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

В Госдуме желание россиян иметь родственников-военных считают естественным.

«Военный, особенно офицер - это достоинство, обязательность и самоуважение, - в комментарии ИА «Политика Сегодня» рассказал депутат Госдумы России Михаил Щапов - Прекрасный пример для детей и надежный товарищ».

Тенденцию к росту престижа военных депутат объясняет эффектом низкой базы. В девяностые годы государство поставило офицеров в невыносимые условия. Многие не выдержали, скатились в пьянство, кто-то занялся коммерцией, кто-то ушел в криминал. Все это сказалось на отношении россиян как к службе в армии, так и самим вооруженным силам.