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 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

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Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

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Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
17:34   27 Декабря 2017
Весь мир
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В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях во вторник, 27 декабря.

Обмен военнопленными на Донбассе

 

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

На линии соприкосновения между Майорском и Горловкой на Украине завершился долгожданный обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. ЛНР получила 75 человек, передала Киеву -16.  ДНР передала Киеву 58 граждан, получила - 165.

За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Следующий этап - обмен Киева и ДНР.  Пользователи соцсетей положительно восприняли эту новость в преддверии Нового года: наконец-то люди смогут вернуться домой. 

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

Стрельба на фабрике «Меньшевик»

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве открыл стрельбу на предприятии утром, 27 декабря. В результате стрельбы был убит сотрудник охраны. По данным прокуратуры, мужчина открыл огонь из ружья, когда на фабрику пришли судебные приставы, чтобы взыскать долги. Сам стрелок рассказал СМИ, что применил оружие в целях самообороны. Кроме того, он заявил, что предприятие у него отобрали против его воли. На его иждивении восемь детей.  На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, однако задержать мужчину им так и не удалось. Преступник скрылся. В настоящее время его ищут по всей столице. За развитием ситуации внимательно следит общественность.

Некоторые комментаторы посочувствовали обанкротившемуся бизнесмену, который, по всей видимости, оказался в отчаянном положении.

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

Нашлись и те, кто осудил мужчину, и надеются, что правоохранители в скором времени его схватят.

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

Минфин раскрыл зарплаты министров

Министерство финансов впервые раскрыло данные о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров. Были обнародованы данные за 2016 год.  Самая большая зарплата оказалась у министра финансов Антона Силуанова. Он зарабатывает 1,7 миллиона рублей в месяц. На втором месте глава Минэкономразвития Максим Орешкин - 1, 27 миллиона рублей, на третьем глава Минэнерго Александр Новак - 1,16 миллиона рублей.

В сети не не смогли порадоваться за чиновников. Большинство посчитало, что министры получают слишком много.

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

Кое-кто вступился за российских чиновников, призвав людей не завидовать и учитывать то, что быть министром - тяжелый труд, не каждый на это способен.

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

 

Автор: Олег Королев
#донбасс #киев #днр #лнр #минфин #силуанов #меньшевик
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