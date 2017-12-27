В соцсетях сегодня: обмен пленными на Донбассе, стрельба на «Меньшевике», зарплаты министров

ИА «Политика сегодня» публикует самые обсуждаемые темы в социальных сетях во вторник, 27 декабря.

Обмен военнопленными на Донбассе

На линии соприкосновения между Майорском и Горловкой на Украине завершился долгожданный обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом. ЛНР получила 75 человек, передала Киеву -16. ДНР передала Киеву 58 граждан, получила - 165.

За процедурой наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Следующий этап - обмен Киева и ДНР. Пользователи соцсетей положительно восприняли эту новость в преддверии Нового года: наконец-то люди смогут вернуться домой.

Стрельба на фабрике «Меньшевик»

Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве открыл стрельбу на предприятии утром, 27 декабря. В результате стрельбы был убит сотрудник охраны. По данным прокуратуры, мужчина открыл огонь из ружья, когда на фабрику пришли судебные приставы, чтобы взыскать долги. Сам стрелок рассказал СМИ, что применил оружие в целях самообороны. Кроме того, он заявил, что предприятие у него отобрали против его воли. На его иждивении восемь детей. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, однако задержать мужчину им так и не удалось. Преступник скрылся. В настоящее время его ищут по всей столице. За развитием ситуации внимательно следит общественность.

Некоторые комментаторы посочувствовали обанкротившемуся бизнесмену, который, по всей видимости, оказался в отчаянном положении.

Нашлись и те, кто осудил мужчину, и надеются, что правоохранители в скором времени его схватят.

Минфин раскрыл зарплаты министров

Министерство финансов впервые раскрыло данные о средних зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров. Были обнародованы данные за 2016 год. Самая большая зарплата оказалась у министра финансов Антона Силуанова. Он зарабатывает 1,7 миллиона рублей в месяц. На втором месте глава Минэкономразвития Максим Орешкин - 1, 27 миллиона рублей, на третьем глава Минэнерго Александр Новак - 1,16 миллиона рублей.

В сети не не смогли порадоваться за чиновников. Большинство посчитало, что министры получают слишком много.

Кое-кто вступился за российских чиновников, призвав людей не завидовать и учитывать то, что быть министром - тяжелый труд, не каждый на это способен.