Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД Дееву

Анастасия Деева находилась на этой должности с октября 2016 года.

Кабмин Украины снял 25-летнюю девушку с поста заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции. Как уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко, было удовлетворено заявление по собственному желанию.

В июне завтрак с замглавы МВД Украины Анастасией Деевой был выставлен на торги. Его купили за 10 тыс. гривен (382 доллара).

Ранее стало известно, что госпогранслужба Украины начала тестирование биометрического контроля на границе с Россией. Такие меры направлены на то, чтобы подготовить украинских пограничников к полноценному запуску системы, который намечен на 1 января.