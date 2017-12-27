Мы в соц.сетях:
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
16:35   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
76

Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД Дееву

Кабмин Украины уволил 25-летнюю замглавы МВД Дееву

Анастасия Деева находилась на этой должности с октября 2016 года.

Кабмин Украины снял 25-летнюю девушку с поста заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции. Как уточнил вице-премьер-министр Павел Розенко, было удовлетворено заявление по собственному желанию.

В июне завтрак с замглавы МВД Украины Анастасией Деевой был выставлен на торги. Его купили за 10 тыс. гривен (382 доллара).

Ранее стало известно, что госпогранслужба Украины начала тестирование биометрического контроля на границе с Россией. Такие меры направлены на то, чтобы подготовить украинских пограничников к полноценному запуску системы, который намечен на 1 января.

Автор: Ольга Шпакова
#украина #политика #кабмин украины #анастасия деева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия
Жириновский верит, что либералы победят и Китай
Главный либерал-демократ страны рассказал ИА «Политика Сегодня» о взаимосвязи между развитием экономики и уровнем свободы.
19:21   27 Декабря 2017
1040
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
79
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
61
Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ Ближнее зарубежье

Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ

15:39   27 Декабря 2017
245
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда