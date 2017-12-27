Путин обозначил условия для привлечения инвесторов в регионы

Чтобы российские регионы были привлекательными для инвесторов, необходима стабильность: политическая, налоговая, правовая.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета.

Он отметил, что никто не будет вкладывать деньги в регионы или в страну в целом, если не будет знать, что там может произойти в ближайшем будущем. При этом президент подчеркнул, что необходимо обновление и движение вперед, но оно должно происходить «спокойным, эволюционным путем».

Ранее на заседании президент РФ назвал регионы, которые показали большой прирост инвестиций за последние три года, несмотря на общий спад по стране. В десяти субъектах РФ зафиксирован рост на 40%.