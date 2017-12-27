Обмен пленными между Киевом и ЛНР закончился

ЛНР передала 75 человек, заявила журналистам в среду руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Ранее стало известно, что ЛНР передала Киеву 16 пленных в рамках договоренности об обмене. Как отметила Кобцева, им было передано 75 человек.

Процедура обмена осуществляется на нейтральной территории между украинским Майорском и донецкой Горловкой. За ходом процедуры наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее украинская сторона и главы ДНР и ЛНР достигли соглашения, согласно которому Киев передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в Донбассе.

Такой обмен пленными станет самым крупным за весь период конфликта.