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Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

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16:19   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Обмен пленными между Киевом и ЛНР закончился

Обмен пленными между Киевом и ЛНР закончился

ЛНР передала 75 человек, заявила журналистам в среду руководитель группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

Ранее стало известно, что ЛНР передала Киеву 16 пленных в рамках договоренности об обмене. Как отметила Кобцева, им было передано 75 человек.

Процедура обмена осуществляется на нейтральной территории между украинским Майорском и донецкой Горловкой. За ходом процедуры наблюдают представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Ранее украинская сторона и главы ДНР и ЛНР достигли соглашения, согласно которому Киев передаст 306 человек в обмен на 74 граждан, которые находятся в Донбассе.

Такой обмен пленными станет самым крупным за весь период конфликта.

Автор: Ольга Шпакова
#киев #днр #лнр #политика #обмен пленными
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