Экс-директор фабрики «Меньшевик» покинул место ЧП сразу после убийства
Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве, застреливший сотрудника ЧОП в среду, 27 декабря, покинул территорию предприятия до выставления оцепления и прибытия основной группы полицейских и сотрудников Росгвардии.
Об этом заявил корреспонденту ИА «Политика сегодня» руководитель пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.
По предварительной информации, он покинул территорию фабрики сразу после совершения преступления: примерно с 9 до 10 часов утра.
В настоящее время стрелявшего ищут по всему городу.