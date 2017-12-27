Экс-директор фабрики «Меньшевик» покинул место ЧП сразу после убийства

Бывший директор кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве, застреливший сотрудника ЧОП в среду, 27 декабря, покинул территорию предприятия до выставления оцепления и прибытия основной группы полицейских и сотрудников Росгвардии.

Об этом заявил корреспонденту ИА «Политика сегодня» руководитель пресс-службы столичной полиции Юрий Титов.

По предварительной информации, он покинул территорию фабрики сразу после совершения преступления: примерно с 9 до 10 часов утра.

В настоящее время стрелявшего ищут по всему городу.