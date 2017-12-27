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16:41   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Захарова о коте в украинском МИД: Украина уверенно идет ко дну

Захарова о коте в украинском МИД: Украина уверенно идет ко дну

Директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев сообщил, что в стране появился кот-посол Амбассадор, который представит «украинско-кошачьи» интересы на международной арене.

Кот уже на посту в министерстве иностранных дел Украины, пишет Макеев в Twitter. Он также добавляет, что «новый сотрудник» станет защищать страну от «русокрыс» и способствовать выходу украинского молока на мировые рынки.

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что кот, продающий молоко на мировых рынках, как нельзя лучше характеризует положение дел на Украине. Ведь только коту известно, сколько украинского молока способно дойти до тех рынков. Но украинцы, считает она, в любом случае опоздали.

«Поздно, коллеги: исход крыс не за горами — вы уверенно идёте ко дну, раз одна надежда на котов как в сфере безопасности, так и в сфере экономики», — пишет дипломат в Facebook.

Захарова также поделилась видеозаписью, которая, считает она, наглядно демонстрирует поведение кота Амбассадора при встрече с «русокрысой». На ролике грызун нападает на кота. Тот пугается и пытается убежать. Но крыса и не думает сдаваться: она устремляется в погоню за усатым.

 

Автор: Юлия Халус
#россия #захарова #украина #политика #новости #весь мир #кот амбассадор
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