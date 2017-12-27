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15:57   27 Декабря 2017
Россия
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Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» сбежал - полиция

Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» сбежал - полиция

Сотрудники полиции и Росгвардии не обнаружили на территории фабрики «Меньшевик» злоумышленника, открывшего стрельбу по людям сегодня утром, зона поисков расширена.

Напомним, в результате происшествия погиб один человек. Предположительно, сотрудник службы охраны. Подозреваемый - бывший директор фабрики Илья Аверьянов. Хотя представители правоохранительных органов официально не называют его имя.

Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» сбежал - полиция

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, зона поиска злоумышленника расширена, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня» с места событий.

«Сотрудниками полиции и Росгвардии завершена проверка территории и осмотр помещений фабрики. Злоумышленника не обнаружено. Зона поиска расширена по всему городу», — сказал Титов.

Также не подтверждена информация о том, что стрелка ликвидировали сотрудники спецслужб. 

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#москва #россия #происшествия #полиция #фабрика меньшевик #юрий титов #илья аверьянов
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