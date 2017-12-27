Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» сбежал - полиция

Сотрудники полиции и Росгвардии не обнаружили на территории фабрики «Меньшевик» злоумышленника, открывшего стрельбу по людям сегодня утром, зона поисков расширена.

Напомним, в результате происшествия погиб один человек. Предположительно, сотрудник службы охраны. Подозреваемый - бывший директор фабрики Илья Аверьянов. Хотя представители правоохранительных органов официально не называют его имя.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов, зона поиска злоумышленника расширена, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня» с места событий.

«Сотрудниками полиции и Росгвардии завершена проверка территории и осмотр помещений фабрики. Злоумышленника не обнаружено. Зона поиска расширена по всему городу», — сказал Титов.

Также не подтверждена информация о том, что стрелка ликвидировали сотрудники спецслужб.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.