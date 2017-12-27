Путин обозначил метод борьбы с «серой зоной» в экономике

Силовые и репрессивные методы не подходят для борьбы с так называемой «серой зоной» в экономике.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета. По его словам невозможно силой заставить предпринимателей работать «вбелую». Для этого нужно создавать соответствующие условия. Это зависит и от работы правительства и от того, что происходит в регионах России, сказал Путин. Он добавил, что такая работа как раз сейчас и проводится.

Ранее «Политика Сегодня» сообщало о том, что Путин назвал десятку лучших регионов по инвестиционной привлекательности.