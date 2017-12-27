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 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

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Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
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15:57   27 Декабря 2017
Россия
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Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018

Он рассказал, кто заменит его на этой должности.

Освободившуюся должность председателя Оргкомитета «Россия 2018» займет Алексей Сорокин, являющийся главой этого комитета. Российский вице-премьер Виталий Мутко объяснил журналистам, что отныне Сорокин станет председателем организационного комитета ЧМ-2018 года. Он будет взаимодействовать с ФИФА, а Мутко займется координацией работы со стороны правительства.

Ранее стало известно, что Мутко на полгода приостановил свою работу на посту главы Российского футбольного союза (РФС). Обязанности главы организации будет исполнять генеральный директор союза Александр Алаев. Мутко объяснил, что покидает пост президента Российского футбольного союза за тем, чтобы защитить честь в допинговом скандале.

Автор: Ольга Шпакова
#спорт #мутко #чм-2018 #оргкомитет #россия-2018
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