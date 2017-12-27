ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

​​​​​​​Пленных на трех автобусах доставили на территорию, подконтрольную Киеву.

Обмен с самопровозглашенной ДНР продолжается, пишут местные СМИ.

Ранее на встрече предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла, лидеров самопровозглашенных ДНР и ЛНР и украинским представителем Виктором Медведчуком состоялась встреча, на которой стороны достигли договоренности об обмене пленными в Донбассе 27 декабря. Было оговорено, что Киев передаст республикам 306 человек, а те передадут 74 человека.

Вице-спикер украинской Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко на своей странице в Facebook ранее сообщила, что прошла сверка списков и скоро начнется процедура освобождения: