СМИ: Трое пленных решили не возвращаться в Донбасс

Три человека из числа пленных, которых запросили для обмена самопровозглашенные республики Донбасса, якобы отказались возвращаться на неподконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщил украинский сайт «Громадське ТВ», ссылаясь на собственного корреспондента.

Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее сообщалось что стороны конфликта в Донбассе начали обмен пленными у контрольно-пропускного пункта «Майорск» в районе Горловки на линии соприкосновения. Известно, что обмен происходит по принципу «306 на 74».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду на то, что условия договора об обмене пленными между Киевом, ДНР и ЛНР будут выполнены.