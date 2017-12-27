Впервые раскрыты зарплаты федеральных министров РФ

Министерство финансов РФ впервые открыто опубликовало размеры зарплат в федеральных госорганах, включая заработки многих министров за 2016 год.

В прошлом году самая высокая зарплата была у министра финансов Антона Силуанова - 1,73 млн рублей в месяц. Далее в списке - глава Минэкономразвития с размером зарплаты в 1,27 млн рублей. Напомним, что до середины ноября 2016 года эту должность занимал Алексей Улюкаев, в декабре 2017 года осужденный судом на восемь лет за взятку. На третьем месте министр энергетики Александр Новак - 1,16 млн рублей.

Согласно опубликованным данным, глава МЧС Владимир Пучков в 2016 году каждый месяц получал 954 тысячи рублей, министр промышленности и торговли Денис Мантуров - 921 тысячу рублей. В десятке глав федеральных министерств с самыми высокими зарплатами ( от 497 до 634 тысяч рублей) вошли также министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения, образования.

При этом, не публикуются данные о зарплатах в министерстве обороны, МВД, ФСБ и Службе внешней разведки РФ.

Средняя зарплата главы правительства РФ Дмитрия Медведева и его заместителей составила 693 тысячи рублей. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова, ее заместители получали в среднем 668,8 тыс. руб в месяц. Зарплаты главы Конституционного суда, его заместителей и судей составили 615 тыс. руб.

Напомним, что ежегодно чиновники подают антикоррупционную декларацию, в которой указывают все доходы, полученные за год.