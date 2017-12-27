Начался обмен пленными между ДНР, ЛНР и Киевом

Перед обменом стороны уточнили списки.

В настоящее время гражданский транспорт покидает буферную зону, указывается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Первую группу из 16 военнопленных, находившихся в ЛНР, передадут в непосредственной близости к КПВВ «Майорск», подконтрольному Киеву.

Вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко ранее проинформировала о том, что Киев направил колонну пленных к месту обмена в Донбассе.

Ранее главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Леонид Пасечник, а также представитель Украины Виктор Медведчук договорились совершить обмен пленными по формуле «306 на 74». На встрече присутствовал патриарх Кирилл.