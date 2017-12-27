Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник

Военнослужащий ВС ДНР рассказал об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе в канун Нового года.

На юго-востоке Украины с 23 декабря на время рождественских и новогодних праздников объявлено перемирие. Украинские силовики, однако, не стремятся его сохранять. Самопровозглашенные республики ежедневно сообщают об артобстрелах со стороны ВСУ.

Однако в целом после объявления перемирия ситуация стабилизировалась, рассказывает боец ополчения с позывным «Пермяк» пресс-службе ВС ДНР. До этого, объясняет он, обстрелов и провокаций со стороны украинских военных наблюдалось значительно больше. Сейчас силовики «поутихли».

«Минометов стало меньше», — подмечает ополченец.

Но ждать «тишины» в новогоднюю ночь не стоит, предупреждает Пермяк. Прошлые годы показывают, что украинская сторона попытается испортить праздник. Правда атака, скорее всего, последует не со стороны ВСУ, а со стороны Нацбатальонов. Нападение же военнослужащих Украины напрямую зависит от командира.

В так называемой зоне АТО в Донбассе сейчас, по подсчетам портала «Слово и дело», находятся 37 добровольческих батальонов. Они активно участвуют в боевых действиях против самопровозглашенных республик.