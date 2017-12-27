Мы в соц.сетях:
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

Опубликована запись последних слов водителя перед наездом на пешеходов в Москве

 Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍

Путин обсудил преемственность с новыми и бывшими главами регионов‍
Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

Медведчук заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом продолжится

 СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР

СМИ сообщили итоги обмена пленными между Киевом и ДНР
Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 27 декабря

 США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории

США изменили отношение к Асаду и уходят с его территории
15:36   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
106

Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник

Ополченец ДНР: Нацбатальоны попытаются испортить новогодний праздник

Военнослужащий ВС ДНР рассказал об обстановке на линии соприкосновения в Донбассе в канун Нового года.

На юго-востоке Украины с 23 декабря на время рождественских и новогодних праздников объявлено перемирие. Украинские силовики, однако, не стремятся его сохранять. Самопровозглашенные республики ежедневно сообщают об артобстрелах со стороны ВСУ.

Однако в целом после объявления перемирия ситуация стабилизировалась, рассказывает боец ополчения с позывным «Пермяк» пресс-службе ВС ДНР. До этого, объясняет он, обстрелов и провокаций со стороны украинских военных наблюдалось значительно больше. Сейчас силовики «поутихли».

«Минометов стало меньше», — подмечает ополченец.

 

Но ждать «тишины» в новогоднюю ночь не стоит, предупреждает Пермяк. Прошлые годы показывают, что украинская сторона попытается испортить праздник. Правда атака, скорее всего, последует не со стороны ВСУ, а со стороны Нацбатальонов. Нападение же военнослужащих Украины напрямую зависит от командира.

В так называемой зоне АТО в Донбассе сейчас, по подсчетам портала «Слово и дело», находятся 37 добровольческих батальонов. Они активно участвуют в боевых действиях против самопровозглашенных республик.

Автор: Юлия Халус
#донбасс #украина #всу #днр #новости #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Жириновский верит, что либералы победят и Китай Россия
Жириновский верит, что либералы победят и Китай
Главный либерал-демократ страны рассказал ИА «Политика Сегодня» о взаимосвязи между развитием экономики и уровнем свободы.
19:21   27 Декабря 2017
1040
Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию Россия

Крым и Сирия. В Госдуме рассказали, за что в России уважают армию

17:58   27 Декабря 2017
79
Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России Россия

Нефть не всему голова. Как 2017 год изменил экономику России

17:34   27 Декабря 2017
61
Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ Ближнее зарубежье

Российский газ стал выгодным для Украины. Следом в Киеве оценят уголь из РФ

15:39   27 Декабря 2017
245
Новости smi2.ru
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо

 Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

Российская система ПВО «Панцирь» отразила ракетную атаку на Хмеймим

 Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда