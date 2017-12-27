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15:08   27 Декабря 2017
Россия
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Названа десятка лучших регионов по привлечению инвестиций

Названа десятка лучших регионов по привлечению инвестиций

В десяти регионах России рост инвестиций составил почти 40% за последние три года на фоне падения этого показателя в целом по стране.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета.

По его данным, лучшие результаты по привлечению капитала продемонстрировали: Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ. Рост инвестиций, но уже в меньше объеме отмечен еще в одиннадцати регионах. Тогда как в целом по стране объем капиталовложений сократился на 7,9%. 

Повышение инвестклимата в регионах президент назвал не только экономической, но и политической задачей, поскольку это способствует запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан, а это является  важнейшим приоритетом. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #экономика #инвестиции #госсовет #амурская область #калининградская облась
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