Названа десятка лучших регионов по привлечению инвестиций

В десяти регионах России рост инвестиций составил почти 40% за последние три года на фоне падения этого показателя в целом по стране.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета.

По его данным, лучшие результаты по привлечению капитала продемонстрировали: Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ. Рост инвестиций, но уже в меньше объеме отмечен еще в одиннадцати регионах. Тогда как в целом по стране объем капиталовложений сократился на 7,9%.

Повышение инвестклимата в регионах президент назвал не только экономической, но и политической задачей, поскольку это способствует запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан, а это является важнейшим приоритетом.