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15:02   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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МИД Украины взял на работу кота для защиты от «русокрыс»

МИД Украины взял на работу кота для защиты от «русокрыс»

Об этом сообщил директор политического департамента министерства Алексей Макеев.

На своей странице в соцсети Twitter он отметил, что на посту МИД Украины появился новый посол по имени Амбассадор. В обязанности нового «сотрудника» входит защита украинско-кошачьих интересов на мировой арене. Также «посол» будет обеспечивать защиту от русокрыс и содействовать выходу украинского молока на мировые рынки, объяснил Макеев.

Пользователи соцсети сразу заметили скромную обстановку помещения МИД Украины:

 

Автор: Ольга Шпакова
#россия #украина #политика #мид украины
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