МИД Украины взял на работу кота для защиты от «русокрыс»

Об этом сообщил директор политического департамента министерства Алексей Макеев.

На своей странице в соцсети Twitter он отметил, что на посту МИД Украины появился новый посол по имени Амбассадор. В обязанности нового «сотрудника» входит защита украинско-кошачьих интересов на мировой арене. Также «посол» будет обеспечивать защиту от русокрыс и содействовать выходу украинского молока на мировые рынки, объяснил Макеев.

Щойно призначено нового Посла ???????? і він уже на посту в @MFA_Ukraine. Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO — Oleksii Makeiev ???????? (@Makeiev) December 26, 2017

Пользователи соцсети сразу заметили скромную обстановку помещения МИД Украины: