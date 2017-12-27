От бизнеса регулярно поступают жалобы на действия надзорных структур, заявил Путин

От бизнеса в РФ постоянно поступают жалобы на действия контрольно-надзорных и силовых структур на местах.

Соответствующее заявление во вторник сделал президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов.

Лидер РФ отметил, что эффективное взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных структур очень важно. От действий контрольно-надзорных и силовых структур на местах, отметил глава российского государства, страдают в первую очередь те предприниматели, которые работают в белую. Как отметил Путин, сегодня выигрывают те, кто действуют полулегально, находясь в серой зоне экономики.