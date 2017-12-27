Путин одобрил составление рейтинга инвестклимата

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ необходимо развивать и совершенствовать.

Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал Агентству стратегических инициатив, правительству РФ и деловым объединениям. По словам главы государства, главная задача национального рейтинга - развивать политику по привлечению инвестиций в регионы. Это хороший стимул для региональных властей добиваться прогресса, привлекать больше инвесторов, отметил Путин. Кроме того, составление рейтингов - это еще один шаг к большей прозрачности госуправления, который повышает ответственность власти перед гражданами.

Президент РФ отметил, что важно на законодательном уровне мониторить ситуацию для улучшения инвестиционного климата и выявления наиболее успешного опыта.