Поиски стрелявшего на фабрике «Меньшевик» продолжаются

В поисках бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик», который открыл стрельбу на предприятии, задействованы сотрудники СОБР и Главного управления Росгвардии по городу Москве, сотрудники полиции, а также сотрудники Вневедомственной охраны Росгвардии.

Об этом заявил корреспонденту ИА «Политика сегодня» начальник пресс-службы Центрального округа войск Национальной гвардии России Кренжель Илья.

Он отметил, что территория фабрики, на которой ведутся поиски, довольна большая, поэтому сложно сказать, сколько потребуется времени, чтобы найти стрелка. Начальник пресс-службы не стал раскрывать количество сотрудников, которые участвуют в операции. Он подтвердил, что заложников в здании «Меньшевика», как и пострадавших нет. Только один погибший.