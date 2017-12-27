Путин заявил о необходимости модернизации системы среднего профобразования

В России необходимо организовать модернизацию системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах 27 декабря.

Он отметил, что инвестиционная привлекательность зависит не только от совершенствования нормативной базы, но и от кадров, работающих в бизнесе. Путин подчеркнул, что необходимо в самом тесном контакте с деловыми кругами развивать профессиональное образование. Прежде всего нужно развивать подготовку инженеров и других специалистов.

Ранее президент назвал политической задачей наращивание инвестиций и активную деятельность бизнеса.