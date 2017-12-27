Мы в соц.сетях:
Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций

Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций

 Названа десятка лучших регионов по привлечению инвестиций

Названа десятка лучших регионов по привлечению инвестиций

ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

 СМИ: Трое пленных решили не возвращаться в Донбасс

СМИ: Трое пленных решили не возвращаться в Донбасс
Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

 Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января

Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января
Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций

Зоозащитники или зоорадикалы? 10 аргументов от Валуева в защиту притравочных станций

 Названа десятка лучших регионов по привлечению инвестиций

Названа десятка лучших регионов по привлечению инвестиций

ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

ЛНР передала Киеву 16 человек в рамках обмена пленными

 СМИ: Трое пленных решили не возвращаться в Донбасс

СМИ: Трое пленных решили не возвращаться в Донбасс
Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

 Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января

Премьер-министр Бельгии приедет в Россию в конце января
14:43   27 Декабря 2017
Россия
63

Путин заявил о необходимости модернизации системы среднего профобразования

Путин заявил о необходимости модернизации системы среднего профобразования

В России необходимо организовать модернизацию системы среднего профессионального образования на основе лучших отечественных и мировых стандартов.

Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах 27 декабря.

Он отметил, что инвестиционная привлекательность зависит не только от совершенствования нормативной базы, но и от кадров, работающих в бизнесе. Путин подчеркнул, что необходимо в самом тесном контакте с деловыми кругами развивать профессиональное образование. Прежде всего нужно развивать подготовку инженеров и других специалистов.

Ранее президент назвал политической задачей наращивание инвестиций и активную деятельность бизнеса.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #политика #образование
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо Россия
США обиделись на российские танки, которые не идут в Прибалтику, и закрыли себе небо
Россия и Америка сокращают полеты разведывательной авиации.
13:47   27 Декабря 2017
2434
США готовят боевиков в Сирии, чтоб те «растворились» в толпе и устраивали теракты - эксперт Весь мир

США готовят боевиков в Сирии, чтоб те «растворились» в толпе и устраивали теракты - эксперт

12:38   27 Декабря 2017
82
Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе Сирия

Сирия последние новости. Потери SDF в боях с ИГ в Дейр эз-Зоре, ВКС РФ громит «Нусру» в Идлибе

21:23   26 Декабря 2017
95
Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом Россия

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

17:19   26 Декабря 2017
3737
Новости smi2.ru
Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

Захарова обвинила Госдеп во вмешательстве в дела РФ из-за его заявления о Навальном

 «Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

«Росатом» и «Ростех» вложат 120 миллиардов рублей в переработку мусора в Подмосковье

 Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

Мария Захарова отметит повышение за новогодним столом

 «Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда

«Нафтогаз» рассказал о выгоде покупки российского газа после решения суда