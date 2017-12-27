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14:39   27 Декабря 2017
Россия
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Путин потребовал скорее разрешить ситуацию с перекредитованием в регионах

Путин потребовал скорее разрешить ситуацию с перекредитованием в регионах

Российский лидер Владимир Путин потребовал от руководства регионов страны скорее разрешить ситуацию с реструктуризацией кредитов, полученных в коммерческих банках под высокий процент.

В ходе заседания Госсовета по инвестиционной привлекательности регионов президент России отметил, что ранее поручил министерствам и ведомствам регулярно докладывать о ходе работы по оздоровлению финансов в регионах России. Путин также подчеркнул, что возможность перекредитоваться по более выгодной процентной ставке у субъектов страны сейчас есть.

«Сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать?»,  — возмутился российский президент.

Все обязательства, которые были взяты в рамках соглашения о реструктуризации, должны выполняться в полном объеме, заявил глава РФ. Он также отметил, что намерен рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств по стране.

Автор: Алла Ларионова
#россия #путин #регионы #кредиты
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