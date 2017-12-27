Мессенджер WhatsApp объявил о прекращении работы в некоторых смартфонах

Создатели мессенджера WhatsApp объявили о прекращении работы со смартфонами, в которых установлены операционные системы Windows 8.0, ее более ранние версии, а также BlackBerry OS или BlackBerry 10, Nokia S40.

Уже с начала 2018 года начнется постепенный отказ от поддержки вышеуказанных систем. Причина - у них нет возможностей для расширения функций сервиса, сообщает The Independent.

К 2020 году WhatsApp перестанет работать в смартфонах на базе Android 2.3.7 и старше.

Мессенджер WhatsApp был запущен в 2009 году. На сегодня им пользуются более одного миллиарда человек.