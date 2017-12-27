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14:48   27 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Азаров назвал украинцев пушечным мясом для США

Азаров назвал украинцев пушечным мясом для США

Экс-премьер Украины осудил поставки Киеву американского летального оружия.

США объявили о своем решении поставлять летальную военную технику украинцам 22 декабря. Американцы уверяют, что помогают Киеву защищать территориальную целостность и суверенитет страны. И украинское руководство тут же поспешило поблагодарить их за щедрость.

Но бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предупреждает людей, что поставка летального оружия не поможет урегулировать конфликт в Донбассе. Наоборот, это только подтолкнет «киевскую хунту» к войне с Россией и убийству граждан на юго-востоке страны.

Политик убежден, что нынешние украинские власти враждебны украинскому народу. И все, кто так или иначе поддерживают киевский режим, являются врагами Украины. Поставки Штатами летального оружия только подтверждают это.

«США не нужна процветающая и мирная страна. Им необходим таран и пушечное мясо для борьбы с Россией», — уверяет Азаров.

«Киевская хунта», считает он, для этого вполне подходит. 

Автор: Юлия Халус
#сша #украина #политика #новости #весь мир #летальное оружие #николай азаров #джавелины
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