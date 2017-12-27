Путин назвал политической задачей создание условий для активной работы бизнеса

Президент РФ Владимир Путин назвал политической задачей наращивание инвестиций и активную деятельность бизнеса.

Об этом он заявил на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

Путин подчеркнул, что увеличение инвестиционного портфеля и рост предпринимательской активности - это экономическая задача, поскольку является основой экономического роста и доходной базы каждого субъекта. Кроме того, это политическая задача, поскольку создает ресурсы для развития здравоохранения, образования , социальной сферы, позволяет заниматься благоустройством, экологическими проектами.

Также президент призвал привлекать бизнес к оценке мер по улучшению делового климата в регионах. Наиболее эффективные практики можно распространять.