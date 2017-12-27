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14:22   27 Декабря 2017
Россия
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Путин назвал политической задачей создание условий для активной работы бизнеса

Путин назвал политической задачей создание условий для активной работы бизнеса

Президент РФ Владимир Путин назвал политической задачей наращивание инвестиций и активную деятельность бизнеса.

Об этом он заявил на заседании госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах. 

Путин подчеркнул, что увеличение инвестиционного портфеля и рост предпринимательской активности - это экономическая задача, поскольку является основой экономического роста и доходной базы каждого субъекта. Кроме того, это политическая задача, поскольку создает ресурсы для развития здравоохранения, образования , социальной сферы, позволяет заниматься благоустройством, экологическими проектами.

Также президент призвал привлекать бизнес к оценке мер по улучшению делового климата в регионах. Наиболее эффективные практики можно распространять. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #экономика #бизнес #инвестиции #госсовет
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