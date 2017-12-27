Путин призвал выявить в регионах успешные практики улучшения делового климата

Глава России Владимир Путин заявил о необходимости выявлять наиболее успешные практики по улучшению делового климата в регионах страны.

В ходе заседания Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов он подчеркнул, что важен не только контроль и мониторинг применения законов, но и выявление наиболее успешных практик по улучшению делового климата. Путин отметил, что оценивать их эффективность должен сам бизнес и призвал ориентироваться на то, что происходит в реальной жизни.

Ранее стало известно, что Владимир Путин прибыл в Центральную избирательную комиссию, чтобы подать документы для участия в выборах президента страны. О своем намерении участвовать в выборах Путин заявил в начале декабря.