Путин: Инвестиции в основной капитал растут в 21 регионе РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что объем капиталовложений за последние три года уменьшился на 7,9% из-за кризиса.

Во время заседания Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах он отметил, что в 21 регионе РФ зафиксировано увеличение инвестиций в основной капитал, в десяти из них - на 40% в реальном выражении.В десятку лучших субъектов РФ вошли: Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Владимир Владимирович подчеркнул, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд.

Накануне, 26 декабря, президент провел итоговое предновогоднее заседание правительства, во время которого поблагодарил кабмин за отличную работу и выразил уверенность, что министры будут работать еще эффективнее.